Ankara'da feci kaza! Karşı şeritteki iki otomobile böyle çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 07 Eylül 2026 09:34 Ankara’nın Elmadağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun karşısındaki iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Elmadağ ilçesi, Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden, Ankara istikametine giden henüz plakası öğrenilmeyen bir otomobilin sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yolun karşısına geçerek, 06 AGS 490 plakalı otomobil ile 19 SP 990 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis arabası sevk edildi. Kazada, 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yarlılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.