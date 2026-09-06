Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Yeşilçam sorusu! İşte yarışmacının yaşadığı büyük şaşkınlık!

06 Eylül 2026 23:37

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.