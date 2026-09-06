Yeni Parti'li Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı | Video
06 Eylül 2026 11:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında, Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un resmi ortağı olduğu "Öküz Roof" adlı eğlence mekanında 6 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve ruhsatsız alkol sunumu yapıldığı emniyet tutanaklarıyla belgelendi. Kürsülerde işçi haklarını savunmasıyla tanınan Cemal Enginyurt'un, rutin polis denetimi sırasında oğlunun telefonuyla apar topar mekana giderek duruma müdahil olduğu tanık ifadelerine yansırken; mekânın gizli ortağı olduğuna dair iddialar soruşturma dosyasına girdi.
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