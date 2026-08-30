Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Programı'nda önemli açıklamalar
30 Ağustos 2026 21:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nda açıklamalarda bulundu.
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