Gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikâyet etti, savcılık teknik takibe aldı! “Tahliye” vaadine suçüstü

28 Ağustos 2026 18:03

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un şikayeti üzerine Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.