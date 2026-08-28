SON DAKİKA: Nepal'den açıklama: Tibet'te baraj patladı! | Video

28 Ağustos 2026 10:22

Son dakika haberi: Dünyanın gözü kulağı Nepal'de çarşamba günü yaşanan sel ve heyelan felaketindeydi. Felakette bilanço giderek ağırlaşırken, can kaybı 469'a yükseldi. Bin 300 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Arama çalışmaları devam ederken Çin'den korkutan bir uyarı geldi. Uzmanlar, bölgedeki herhangi bir hareketliliğin ikinci bir sele yol açabileceğini belirtti. Bunun üzerine tüm arama kurtarma ekiplerine geri çekilin talimatı verildi. Öte yandan çekilen uydu görüntüleri facianın boyunu gözler önüne serdi. İşte Nepal'de yaşanan ve dünyayı sarsan afette yaşanan son dakika gelişmeler…