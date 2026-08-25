Video Dünya İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, askerlerin korumasında Filistinlilere ait bir anıtı parçaladı | Video
İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, askerlerin korumasında Filistinlilere ait bir anıtı parçaladı | Video

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, askerlerin korumasında Filistinlilere ait bir anıtı parçaladı | Video

25 Ağustos 2026 16:44

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindekiler, İsrail askerlerinin koruması altında işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı.

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