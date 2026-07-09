Video Dünya Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video

Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video

09 Temmuz 2026 16:24

Yunanistan’da Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı teknik arıza nedeniyle Zante Adası’ndaki Zakynthos Havaalanı’na acil iniş yaptı. İniş ardından kaza kırıma uğrayan savaş uçağı, alev aldı. Havaalanındaki ekipler yangını söndürmek için müdahale etti.

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