Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video
09 Temmuz 2026 16:24
Yunanistan’da Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı teknik arıza nedeniyle Zante Adası’ndaki Zakynthos Havaalanı’na acil iniş yaptı. İniş ardından kaza kırıma uğrayan savaş uçağı, alev aldı. Havaalanındaki ekipler yangını söndürmek için müdahale etti.
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