Video Dünya Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Park'ında koşu yaptı | Video
Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Park'ında koşu yaptı | Video

Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Park'ında koşu yaptı | Video

08 Temmuz 2026 09:22

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi. Macron, 'Günaydın' ve 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyen gazetecilere Fransızca 'Günaydın' ve 'Teşekkürler' diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

Emmanuel Macron'un, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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