Video Dünya ABD ordusu, İran'a yönelik son saldırıların görüntülerini yayınladı
ABD ordusu, İran'a yönelik son saldırıların görüntülerini yayınladı

ABD ordusu, İran'a yönelik son saldırıların görüntülerini yayınladı

28 Haziran 2026 10:11

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

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