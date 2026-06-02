Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video
02 Haziran 2026 | 14:03
Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.
Pencap eyaletine bağlı Rajanpur bölgesinde ise şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sırasında ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi. Elektrik şebekesinin çökmesiyle birçok nokta elektriksiz kaldı. Yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu M-5 otoyolu da kapandı.
Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:52
05:42
Rusya'dan Ukrayna geneline füze ve İHA'lı saldırı: 13 ölü | Video 02.06.2026 | 11:24
01:42
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01.06.2026 | 11:26
04:47
04:24
İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 ölü | Video 27.05.2026 | 13:49
00:14
Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.05.2026 | 14:58
12:50
02:56
00:15
Macaristan’da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 22.05.2026 | 13:34
01:59
Fas'ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü | Video 21.05.2026 | 15:20
01:21
01:00
00:51
San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne silahlı saldırı! | Video 20.05.2026 | 10:08
02:19
SON DAKİKA: İsrail, Sumud Filosu'na bir kez daha saldırdı! | Video 19.05.2026 | 15:10
02:52
12:22
Sumud Aktivisti Mehmet Selim Ağman : Gemilerde inancımızı taşıyoruz | Video 18.05.2026 | 12:11
04:54
İsrail Sumud Filosu'na saldırdı | Video 18.05.2026 | 11:57
09:01
Son dakika | Sumud Filosu'na İsrail saldırısı kamerada | Video 18.05.2026 | 10:47
02:37
Tayland’da hemzemin geçit faciası kamerada: 8 ölü | Video 17.05.2026 | 17:21