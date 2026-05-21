Fas'ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü | Video

21 Mayıs 2026 | 15:26

Fas'ın Fes kentinde gece saatlerinde dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Fas'ın Fes kentinde gece saatlerinde bir bina çöktü. Dört katlı binanın enkazında kalan 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yetkililer, enkaz altında olabilecek kayıplar için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, muhtemel yeni çökmelere karşı önlem amacıyla çevredeki binalar tahliye edildi.

FAS'TA 38 BİN 800 BİNA ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN YAPI OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTI
Fas'ın eski başkenti ve ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan Fes'te Aralık ayında iki bina çökmüş, en az 22 kişi ölmüştü. Ülkenin tarihi kenti Meknes'te ise 2010 yılında bir minarenin çökmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti. Fas Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Adib Ben İbrahim geçtiğimiz yıl, ülke genelinde yaklaşık 38 bin 800 binanın çökme riski taşıyan yapı olarak sınıflandırıldığını söylemişti.

