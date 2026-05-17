Çorlu'da silahlı çatışma: 2 polis şehit oldu | Video 17 Mayıs 2026 | 15:23 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, şüpheli ise etkisiz hale getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.



Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.