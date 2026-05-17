Adıyaman'da husumetli iki yaşlı arasındaki kavga ölümle bitti | Video 17 Mayıs 2026 | 14:30 Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 yaşlı şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 87 yaşındaki şahıs öldü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Köseceli Beldesine bağlı Tetirli Köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kılıç (87) ile Çelem A., (85) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Çelem A'nın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Mehmet Ali Kılıç'a isabet etti. OIay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Kılıç, Arabadan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.