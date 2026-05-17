Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyeri kurşunlandı... Kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı
17 Mayıs 2026 | 11:15
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan lüks galerisinin önündeki milyonlarca liralık araçları kundaklanan iş adamı Selçuk K.’nın kabusu devam ediyor. Milyonluk araçları kundaklanan, evine ateş açılan adamın kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı. Son olarak Bebek’teki işletmesine de içeride müşteriler varken silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri o son saldırıyı yapanları da yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
00:55
Samsun’da 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 17.05.2026 | 11:04
01:55
00:21
07:34
07:14
00:32
Taksim’de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video 17.05.2026 | 10:41
00:31
04:11
Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 yaralı | Video 17.05.2026 | 10:15
00:14
01:48
04:03
01:05
Adana’da arkadaşını keserle öldüren şüpheli tutuklandı | Video 17.05.2026 | 09:28
00:22
05:35
00:51
Hatay'da otomobilin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 17.05.2026 | 07:52
03:14
Şişli’de lüks araç dükkana girdi: 2 yaralı | Video 17.05.2026 | 07:26
00:34
Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı | Video 17.05.2026 | 07:24
01:03
Adıyaman'da motosiklet etkinliğinde bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 17.05.2026 | 07:24
00:49
İran Devlet Televizyonu'nda silah eğitimi: "BAE bayrağı hedef alındı" 16.05.2026 | 22:01