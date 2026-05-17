Kırmızı Bülten ile aranıyordu… İstanbul’da operasyonla yakalandı | Video

17 Mayıs 2026 | 11:16

Uluslararası ve büyük uyuşturucu (Kokain) ticaretilerinde ismi geçen ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul’un Pendik İlçesi’nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Uluslararası suç örgütü lideri "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in kardeşi olan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul Emniyeti’ne getirildi.