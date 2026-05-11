Büyükçekmece'de parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video

11 Mayıs 2026 | 08:59

İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abdülbaki Demirel, hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkın içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdülbaki Demirel'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

