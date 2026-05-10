Osmaniye’de minibüsün bagajındaki bavuldan uyuşturucu çıktı | Video

10 Mayıs 2026 | 13:36

Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan minibüste yapılan aramada, bagaj kısmındaki bavul içerisinde 12 kilogram 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan minibüste narkotik köpeği Jardi ile arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj kısmında bavul içerisine zulalanmış 12 kilogram 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
