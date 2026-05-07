Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video

07 Mayıs 2026 | 07:44

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çevre yolunda bariyere çarpan motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yönüne doğru ilerleyen ve Y.E.K. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki kız E.U. yola savruldu.


İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Y.E.K. ise ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından E.U.'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, kaza haberini alarak olay yerine gelen yakınların fenalaştığı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

