Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

06 Mayıs 2026 | 12:28

İstanbul Kağıthane ve Bahçelievler’de evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda adrese girerek altın, elektronik eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.