Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

06 Mayıs 2026 | 12:28

İstanbul Kağıthane ve Bahçelievler’de evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda adrese girerek altın, elektronik eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İlk olay 6 Şubat'ta Kağıthane, Emniyet Evleri Mahallesi'nde gerçekleşti. Şüpheliler, aynı gün içerisinde, aynı mahallede 3 hırsızlık olayına karıştı. Şüpheliler, Z.Ö.Ö.'ye ait evden 1 tablet bilgisayar ve piyasa değeri 25 bin lira olan ziynet eşyası çaldı. Şüpheliler, bu olayın ardından aynı mahallede bulunan farklı bir evde S.G.'ye ait 1 adet gümüş kolyeyi aldı. Aynı şüpheliler yine aynı gün içerisinde aynı mahallede, mağdur B.K.'ya ait evden 300 euro ve 300 dolar nakit para çaldı. Aynı şüpheliler bu sefer 28 Nisan Salı günü Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sedef Sokak'ta bulunan Y.E.B.'ye ait evden 600 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili çalışma başlattı.

195 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli P.U. (39) ve B.U. (20) düzenlenen operasyonla Başakşehir'de bir evde yakalandı. Şüphelilerden P.U.'nun (39) 195 adet, diğer şüpheli B.U.'nun (20) ise 8 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ekipler şüpheli P.U.'nun 7 ilçedeki 10 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğunu tespit etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin, hırsızlık yaptığı evlere giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

