Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video
06 Mayıs 2026 | 12:28
İstanbul Kağıthane ve Bahçelievler’de evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda adrese girerek altın, elektronik eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
195 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli P.U. (39) ve B.U. (20) düzenlenen operasyonla Başakşehir'de bir evde yakalandı. Şüphelilerden P.U.'nun (39) 195 adet, diğer şüpheli B.U.'nun (20) ise 8 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ekipler şüpheli P.U.'nun 7 ilçedeki 10 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğunu tespit etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin, hırsızlık yaptığı evlere giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
