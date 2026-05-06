İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video

06 Mayıs 2026 | 08:45

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.