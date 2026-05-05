Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde: Bakan Ersoy açıkladı! “Kültür turizminin önemli duraklarından biri…” | Video

05 Mayıs 2026 | 11:05

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Mersin’de 9–17 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek. İlk kez festivale ev sahipliği yapacak olan Mersin, Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan tarihi, çok katmanlı kültürel yapısı ve Akdeniz’e özgü zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak.