Bursa'da mobilya fabrikasında yangın | Video 05 Mayıs 2026 | 09:33 Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.