Küçükçekmece'de kahve önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 05 Mayıs 2026 | 07:59 İstanbul Küçükçekmece bir kahvenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay Saat 18.00'da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç. bir kahvenin önünde durduğu sırada maskeli iki kişi yanlarına gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçlar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



"Şüpheliler maskeliydi yaya olarak kaçtılar"

Olayı gören Mahalle sakini Emir Çakır, "Yarım saat önce üç kişi burada duruyordu. İki kişi iki ayrı sokakta buraya doğru geldiler, buradakilere yaklaşınca ateş etmeye başladılar. Üç kişi olayda yaralandı. Şüphelilerde olay sonrasında kaçtılar. Yaralılardan biri diz kapağından, birisi ayak serçe parmağından, biriside ayağından vuruldu. Şüpheliler maskeliydi yaya olarak kaçtılar" dedi.