Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran aileden 2 kardeş öldü, anne ve babaları yoğun bakımda | Video

04 Mayıs 2026 | 15:32

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5) kardeşler hayatını kaybetti, baba Musa (38) ve anne Ebru Tülü (33) ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İlçenin Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Musa Tülü ile eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, 2 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

Karaman'da çalışan Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

