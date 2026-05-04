Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama | Video

04 Mayıs 2026 | 13:06

Aksaray’da jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Birçok uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon, şehir merkezinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler kimliklerini belirlediği 3 şahsı takibe aldı. Üç gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şahısların bulunduğu eve yönelik operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda A.G. (27), M.A. (27) ve C.G. (31) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bin 235 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada adli makamlara çıkarılan şahıslardan A.G. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, M.A. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
