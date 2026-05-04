Şişli'de eski sevgilisinin evini basıp erkek arkadaşını 7 yerinden bıçakladı | Video

04 Mayıs 2026 | 10:15

04 Mayıs 2026 | 10:15

İstanbul Şişli'de Çiğdem A. (42), erkek arkadaşı Selami Ö. (28) ile evde bulunduğu sırada eski sevgilisi İdris Ç. (32) daireye geldi. Kadını erkek arkadaşıyla gören eski sevgili İdris Ç., çıkan kavgada Selami Ö.’yü 7 yerinden bıçakladı. Yaralanan Selami Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı. Şüphelinin poliste 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgilisi Çiğdem A.'nın evine gelen eski sevgili İdris Ç., anahtarla içeri girdi. İdris Ç. içeride Selami Ö. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının yeni sevgilisi Selami Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak başına yumruk attı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. İdris Ç.'nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

