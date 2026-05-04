Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına: 1 ölü, 28 yaralı | Video

Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına: 1 ölü, 28 yaralı

04 Mayıs 2026 | 08:06

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.