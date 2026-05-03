Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video

03 Mayıs 2026 | 14:14

Konya'da Ereğli ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli, kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çalarak kayıplara karıştı. Kaçarken motosikletleriyle çarpışarak kaza yapan ve altınların bir kısmını yola düşüren şüphelilerden 2'si polisin takibi sonucu Adana girişinde yakalandı. Çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide odunların altına gizlenmiş halde bulundu.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine 2 motosikletle gelen kar maskeli 4 şüpheli kapıyı açış içeri girdi. Şüpheliler, iş yerinin vitrininde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Soygun anları ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

BİRBİRLERİNE ÇARPIP KAZA YAPTILAR

Soygunun ardından kaçan şüphelilerin kullandığı iki motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletleri bırakarak olay yerinden kaçmayı sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Adana yönüne kaçtığını belirledi. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, olaya karışan şüphelilerden 7 ayrı suç kaydı bulunan D. A. K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D. Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu. Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

