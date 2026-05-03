Video Yaşam Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video

Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video

03 Mayıs 2026 | 10:03

İstanbul Şişli'de iddiaya göre sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turist, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nil S. yönetimindeki 35 NS 337 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı. Hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.

DİREK TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy'nin üstüne devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN TURİST ÖLDÜ

Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Asma Salah Hegazy'nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03:17
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 10:00
Gayrettepe’de polis hırsızları yakaladı | Video 01:30
Gayrettepe'de polis hırsızları yakaladı | Video 03.05.2026 | 09:57
Hatay’da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu | Video 01:36
Hatay'da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu | Video 03.05.2026 | 09:45
Staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti | Video 02:55
Staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 09:06
İzmir’de 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 01:05
İzmir'de 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 03.05.2026 | 08:33
Bursa’da alkollü sürücü çarptığı yayayı bırakıp kaçtı | Video 00:47
Bursa'da alkollü sürücü çarptığı yayayı bırakıp kaçtı | Video 03.05.2026 | 07:57
Kayseri’de sokakta tüfekle dolaşan 15 yaşındaki çocuk yakalandı | Video 01:10
Kayseri'de sokakta tüfekle dolaşan 15 yaşındaki çocuk yakalandı | Video 03.05.2026 | 07:57
Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı! 01:38
Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı! 02.05.2026 | 21:48
İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı | Video 00:40
İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı | Video 02.05.2026 | 16:14
Bahar beklenirken kış geldi... Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı | Video 01:46
Bahar beklenirken kış geldi... Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı | Video 02.05.2026 | 15:10
Beylikdüzü’nde husumetlisine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı | Video 01:28
Beylikdüzü'nde husumetlisine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı | Video 02.05.2026 | 14:58
Bolu’da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı | Video 01:25
Bolu'da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı | Video 02.05.2026 | 14:12
Yalova’da kanlı kavga kamerada: 6 kişi yaralandı | Video 04:41
Yalova'da kanlı kavga kamerada: 6 kişi yaralandı | Video 02.05.2026 | 14:12
Edirne’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02:54
Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.05.2026 | 13:54
TBB’nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video 01:17
TBB'nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video 02.05.2026 | 13:05
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video 00:43
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video 02.05.2026 | 12:35
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video 08:09
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video 02.05.2026 | 12:23
Erzurum’da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video 07:35
Erzurum'da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video 02.05.2026 | 10:12
3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama | Video 01:29
3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama | Video 02.05.2026 | 10:11
Kayseri’de otomobil park halindeki araca çarpıp yan yattı: 2 yaralı | Video 01:33
Kayseri'de otomobil park halindeki araca çarpıp yan yattı: 2 yaralı | Video 02.05.2026 | 09:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA