Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
02 Mayıs 2026 | 14:09
Edirne'de iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin tespiti ve olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
01:17
00:43
08:09
07:35
01:29
01:33
01:16
02:49
02:13
00:49
00:25
00:41
00:23
00:16
04:25
00:27
01:19
00:20
