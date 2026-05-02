Video Yaşam Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video

Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video

02 Mayıs 2026 | 14:09

Edirne'de iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin tespiti ve olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02:54
Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.05.2026 | 13:54
TBB’nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video 01:17
TBB'nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video 02.05.2026 | 13:05
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video 00:43
Kırıkkale’de aranan hükümlülere peş peşe operasyon: 6 firari yakalandı | Video 02.05.2026 | 12:35
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video 08:09
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video 02.05.2026 | 12:23
Erzurum’da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video 07:35
Erzurum'da avukata yapılan bıçaklı saldırının dehşet dolu anları kamerada | Video 02.05.2026 | 10:12
3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama | Video 01:29
3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama | Video 02.05.2026 | 10:11
Kayseri’de otomobil park halindeki araca çarpıp yan yattı: 2 yaralı | Video 01:33
Kayseri'de otomobil park halindeki araca çarpıp yan yattı: 2 yaralı | Video 02.05.2026 | 09:26
Eyüpsultan’da oto yıkamaya motosikletli saldırı | Video 01:16
Eyüpsultan’da oto yıkamaya motosikletli saldırı | Video 02.05.2026 | 08:47
Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinin 3 katı alevlere teslim oldu | Video 02:49
Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinin 3 katı alevlere teslim oldu | Video 02.05.2026 | 08:47
Van’da tarih ve dolunay manzarası mest etti 02:13
Van'da tarih ve dolunay manzarası mest etti 01.05.2026 | 23:33
Çorum’da mayıs ayında kar yağışı 00:49
Çorum'da mayıs ayında kar yağışı 01.05.2026 | 21:59
Malatya’da yağmur sonrası gökkuşağı hayran bıraktı 00:25
Malatya’da yağmur sonrası gökkuşağı hayran bıraktı 01.05.2026 | 20:28
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 00:41
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 01.05.2026 | 19:30
Araç ile direk arasında sıkıştı! 00:23
Araç ile direk arasında sıkıştı! 01.05.2026 | 17:56
Sumud Filosu’nda İsraillilerin alıkoyduğu Hüseyin Oral yaşadıklarını anlattı: Darp edip, parasını çaldılar! | Video 00:16
Sumud Filosu'nda İsraillilerin alıkoyduğu Hüseyin Oral yaşadıklarını anlattı: Darp edip, parasını çaldılar! | Video 01.05.2026 | 16:36
Şanlıurfa’da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu | Video 04:25
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi kurtarma operasyonu | Video 01.05.2026 | 16:09
3 kişinin öldüğü ve 26 yaralının olduğu kazada otobüsün Tekirdağ’dan çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:27
3 kişinin öldüğü ve 26 yaralının olduğu kazada otobüsün Tekirdağ’dan çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.05.2026 | 16:03
Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:19
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video 01.05.2026 | 16:00
Fatih’te bir anlık trafik kavgası 180 bin liraya mal oldu | Video 00:20
Fatih'te bir anlık trafik kavgası 180 bin liraya mal oldu | Video 01.05.2026 | 15:16
SON DAKİKA… Sakarya’da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu A Haber’de… | Video 18:55
SON DAKİKA… Sakarya’da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu A Haber’de… | Video 01.05.2026 | 15:00

