SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı | Video

02 Mayıs 2026 | 12:33

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çetin dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Isparta'da yol kenarındaki bir battaniyede bulunan kafatasının 11 yıldır aranan Mehmet Çetin'e ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri vücudun diğer parçalarını bulmak için çalışma başlatırken, kan donduran cinayette yasak aşk şüphesi de arttı. Mehmet Çetin'in eski eşi Derya Kor ile çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın tam 63 gizemli telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı! İşte korkunç cinayette çarpıcı detaylar…