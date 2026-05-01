SON DAKİKA… Sakarya’da kuru yük gemisi karaya oturdu! Nefes kesen kurtarma operasyonu A Haber’de… | Video

01 Mayıs 2026 | 15:08

Son dakika haberi: Sakarya Karasu'da Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. A Haber, gemide bulunan 8 mürettebatı için gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını takip etti. İşte nefes kesen kurtarma operasyonu...