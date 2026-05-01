Video Yaşam Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı! | Video
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı! | Video

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı! | Video

01 Mayıs 2026 | 10:37

Balıkesir'de İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 ağır, 31 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Bandırma yolu Külefli yol ayrımı yakınlarında, Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı devrildi.

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazadan şans eseri yara almadan kurtulan yolcuların ise Semih Obuz ile Tuğçe Ada Obuz olduğu bildirildi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 36 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 30 kişiden 16'sının Bandırma 17 Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 9'unun Bandırma'da özel bir hastaneye, 1'inin Karacabey Devlet Hastanesi'ne, 4'ünün de Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, konuya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısı de görevlendirildi.

