Video Yaşam Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video
Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video

Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video

09 Haziran 2026 12:47

Bursa'da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaan Fidan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Fidan'ın ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde gözyaşlarına boğulan yakınlarını sağlık ve güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Orhan (15) ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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