Video Yaşam Antalya'da tır, ışıkta yavaşlayan otomobile çarpıp altında sürükledi: O anlar kamerada
Antalya'da tır, ışıkta yavaşlayan otomobile çarpıp altında sürükledi: O anlar kamerada

Antalya'da tır, ışıkta yavaşlayan otomobile çarpıp altında sürükledi: O anlar kamerada

27 Temmuz 2026 10:33

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırın kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, D-400 Karayolu Kızılağaç Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan H.U. idaresindeki 55 HU 280 plakalı tır, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada tır, yine kırmızı ışıkta beklemek içini yavaşlayan V.T. yönetimindeki 34 PZM 671 plakalı otomobile çarptı ve ardından sürükledi. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil, Kızılağaç istikametinden kavşağa gelen Mehmet E. yönetimindeki 07 L 8752 plakalı otomobile çarparak durabildi. Tır ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada, 34 PZM 671 plakalı otomobilin sürücüsü V.T. ile araçta yolcu olarak bulunan Kübra T. ve Ümran T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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