Osmaniye otomobil köprüden kanala düştü: 4 yaralı
26 Temmuz 2026 22:27
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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