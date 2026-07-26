Video Yaşam Bursa'da otomobil tıra çarptı: Araçtaki iki arkadaş birbirine suç attı! 'Direksiyondaki sendin' | Video
Bursa'da otomobil tıra çarptı: Araçtaki iki arkadaş birbirine suç attı! 'Direksiyondaki sendin' | Video

Bursa'da otomobil tıra çarptı: Araçtaki iki arkadaş birbirine suç attı! 'Direksiyondaki sendin' | Video

26 Temmuz 2026 13:26

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ilginç anlar yaşandı. Kazanın ardından araçta bulunan kişilerden biri yaralanırken, sürücünün ise 112 Acil Sağlık ekiplerini görünce olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bir süre korkudan tırın arkasına saklanarak adeta deve kuşu misali gizlenmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin ayrılmasının ardından arkadaşının telefonuyla geri döndü. İki arkadaş bu kez direksiyonda kimin olduğu konusunda birbirini suçladı.

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Kaza, Nilüfer ilçesi Ürünlü Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre olay yerinden uzaklaşan sürücü, korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşı ise olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından, arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi. Ancak bu kez iki arkadaş arasında "Aracı sen kullanıyordun", "Hayır, direksiyonda sen vardın" tartışması yaşandı. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken, hiçbirisi direksiyonda olduğunu kabul etmedi.

Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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