7 yaşındaki öğrencinin öğretmeniyle kavuşma anı yürekleri ısıttı! O anlar sosyal medyada viral oldu | Video

25 Temmuz 2026 11:12

Sakarya'da müzik ve halk oyunları eğitmenliği yapan Kumlucalı Fevzi Mert Ceylan'ın, eğitim verdiği 7 yaşındaki öğrencisi Gül Lifa Yıldızöz ile Antalya'da gerçekleştirdiği sürpriz buluşma sosyal medyada ilgiyle izlendi. Otomobilde uyurken öğretmeniyle buluşacağından habersiz olan küçük öğrencinin, gözlerini açtığında çok sevdiği öğretmenini karşısında gördüğü anlar yaklaşık 1 milyon kullanıcı tarafından görüntülendi. Yaşadığı duyguyu anlatan minik öğrenci, " Gözlerimi açtığımda rüya olduğunu sandım, gerçek olduğunu anlayınca ona sarıldım. Çok mutlu oldum çünkü onu çok seviyorum" dedi.