Mersin'de hırsızlık zanlıları otomobille kaçarken yakalandı | Video

24 Temmuz 2026 14:13

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının otomobille kaçarken yakalandığı operasyonlarda çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.