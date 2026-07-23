Beyoğlu'nda lüks araç, aydınlatma direğine çarptı: Aküsü yerinden fırladı! | Video 23 Temmuz 2026 16:20 İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, lüks cipin aydınlatma direğine çarpmasıyla araç yan yattı, aküsü ise yerinden fırladı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 14.40 sıralarında Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jeep marka 54 FB 814 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol üzerinde bulunan refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından lüks cip yan yattı. Sürücü yaralanırken, aküsü yerinden fırlayan ve parçaları etrafa saçılan araçta büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın çarptığı aydınlatma direğinden kopan parçalar yola saçılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araç olay yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.