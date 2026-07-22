İstanbul'da fırtına etkili oluyor

22 Temmuz 2026 19:17

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak kentin birçok kısmında etkili olmaya başladı. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.