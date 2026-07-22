Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video

22 Temmuz 2026 14:26

Akdeniz’den peş peşe yangın haberleri geldi. Antalya Kepez ve Muğla Fethiye'de çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yükselen alevlere çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.