Video Yaşam Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video
Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video

Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video

22 Temmuz 2026 14:26

Akdeniz’den peş peşe yangın haberleri geldi. Antalya Kepez ve Muğla Fethiye'de çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yükselen alevlere çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya ve Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 00:39
Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 22.07.2026 | 14:23
Büyük Menderes Nehri’nde cansız bedenleri bulunmuştu! Eda ve Şahin’in akıntıya kapıldıkları anlar kamerada | Video 02:21
Büyük Menderes Nehri'nde cansız bedenleri bulunmuştu! Eda ve Şahin'in akıntıya kapıldıkları anlar kamerada | Video 22.07.2026 | 13:58
Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video 02:20
Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video 22.07.2026 | 13:35
Mersin’de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu: 42 gözaltı | Video 07:28
Mersin'de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu: 42 gözaltı | Video 22.07.2026 | 13:33
Hamile eşine tatlı almaya çıktı, 6 yerinden bıçaklandı: Fenalaşan eşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı | Video 02:24
Hamile eşine tatlı almaya çıktı, 6 yerinden bıçaklandı: Fenalaşan eşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı | Video 22.07.2026 | 12:20
Otomobil kontrolden çıktı: Araçlara ve iş yerine çarparak durabildi! Kaza anı kamerada 01:17
Otomobil kontrolden çıktı: Araçlara ve iş yerine çarparak durabildi! Kaza anı kamerada 22.07.2026 | 12:14
Kağıthane’de çocuklar lastiği yaktı: Dumandan etkilenen KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı! O anlar kamerada 04:34
Kağıthane’de çocuklar lastiği yaktı: Dumandan etkilenen KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı! O anlar kamerada 22.07.2026 | 11:50
22 İlde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı | Video 00:34
22 İlde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı | Video 22.07.2026 | 11:44
Genç kadın kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:26
Genç kadın kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22.07.2026 | 11:20
Zeytinburnu’nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada 00:57
Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada 22.07.2026 | 11:12
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı, deniz botuna el konuldu | Video 00:38
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı, deniz botuna el konuldu | Video 22.07.2026 | 11:02
Trafik magandası, motosikletliyi darp etti! Yoldaki çukur nedeniyle çıkan kavga kamerada | Video 04:54
Trafik magandası, motosikletliyi darp etti! Yoldaki çukur nedeniyle çıkan kavga kamerada | Video 22.07.2026 | 11:00
Kendisini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı | Video 00:15
Kendisini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı | Video 22.07.2026 | 10:55
Ankara’da hava aracı tarlaya düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 00:14
Ankara'da hava aracı tarlaya düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 22.07.2026 | 10:51
Sancaktepe’de zula operasyonu: Kadıköy’deki depoda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:19
Sancaktepe'de zula operasyonu: Kadıköy’deki depoda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video 22.07.2026 | 10:49
Freni çekilmeyen taksi geri kaydı: Vatandaşlar aracı durdurmak için seferber oldu! | Video 00:54
Freni çekilmeyen taksi geri kaydı: Vatandaşlar aracı durdurmak için seferber oldu! | Video 22.07.2026 | 10:29
Elazığ’da korkunç anlar: İki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan geçen şahıs ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:48
Elazığ'da korkunç anlar: İki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan geçen şahıs ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 22.07.2026 | 10:25
Adana’da akılalmaz olay! Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı: O anlar güvenlik kamerasında 00:48
Adana'da akılalmaz olay! Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı: O anlar güvenlik kamerasında 22.07.2026 | 10:21
Trafik kavgasında taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü! O anlar kamerada | Video 01:01
Trafik kavgasında taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü! O anlar kamerada | Video 22.07.2026 | 09:58
Firari maymun ortalığı birbirine kattı, ekmek vermek isteyen kadını yaraladı | Video 03:23
Firari maymun ortalığı birbirine kattı, ekmek vermek isteyen kadını yaraladı | Video 22.07.2026 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA