Hamile eşine tatlı almaya çıktı, 6 yerinden bıçaklandı: Fenalaşan eşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı | Video 22 Temmuz 2026 12:24 Küçükçekmece'de 8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıkan A.K. (23), 3 kişi tarafından önü kesilerek gasbedilmek istendi. Yaşanan arbede sırasında direnen ve 6 yerinden bıçaklanan A.K ölümden dönerken, olay nedeniyle paniğe kapılarak erken doğuma giren eşi ise acil sezaryene alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, hastanede tedavileri tamamlanan anne, baba ve bebeğin taburcu olduğu öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerin olay öncesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği anlar ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Haziran Cuma günü gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., 8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı. Yolda yürüdüğü sırada A.K.'nin önü, 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını gasbetmek istediği A.K. saldırganların bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbi de dâhil olmak üzere vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanan A.K., kanlar içinde yere yığıldı.

EŞİ DE AYNI HASTANEYE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayı haber alan ve yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle erken doğum riski başlayan A.K.'nin hamile eşi de aynı hastaneye getirildi. Durumu kritikleşen kadın acil sezaryena alındı.

BABA ANNE VE BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Hastanede doktorların başarılı operasyonları sayesinde A.K. ve eşi hayata tutunurken, dünyaya gelen bebekleri ise sağlık ekiplerinin gözetimine alındı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören aile üyeleri, durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan 3 şüphelinin ay öncesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin yan yana caddede yürüdüğü anlar yer alıyor.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, polis ekiplerinin, olaya karışan ve kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.