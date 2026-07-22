Video Yaşam Gaziantep'te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Gaziantep'te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Gaziantep'te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

22 Temmuz 2026 09:44

Gaziantep'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen iki ayrı adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 131 gram metamfetamin ve 41 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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