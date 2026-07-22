Gaziantep'te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

22 Temmuz 2026 09:44

Gaziantep'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.