Bursa İznik'te feci kaza! Kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna girdi: 1 ölü | Video
17 Temmuz 2026 08:54
Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada ilk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonunun marketinde alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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