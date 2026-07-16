Ele geçen kaçak 1 milyon 350 bin adet makaronla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video

16 Temmuz 2026 14:20

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kamyonette ele geçen 1 milyon 350 bin adet kaçak makaron ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.