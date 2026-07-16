Video Yaşam Ele geçen kaçak 1 milyon 350 bin adet makaronla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Ele geçen kaçak 1 milyon 350 bin adet makaronla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Ele geçen kaçak 1 milyon 350 bin adet makaronla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video

16 Temmuz 2026 14:20

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kamyonette ele geçen 1 milyon 350 bin adet kaçak makaron ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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