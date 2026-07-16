Video Yaşam İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video

İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 45 skunk kilogram skunk ele geçirildi, 4 gözaltı! | Video

16 Temmuz 2026 14:12

İstanbul’un Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde tespit edilen adreslere ve araçlara gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 45 kilo skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda narkotik ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde şüpheli 4 araç ve 3 adres tespit etti. Ekiplerin adreslere ve araçlara gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 kilo 488 gram skunk ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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