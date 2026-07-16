Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video
16 Temmuz 2026 10:28
İstanbul’un Tuzla ilçesinde suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı bir otobüse düzenlenen operasyonda, 120 silah ele geçirildi. Sevkiyatın hangi çeteye gerçekleştiği açıklanmazken, silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.
8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekipleri tarafından durduruldum. Otobüste yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış halde bulunan zula tespit edildi. Aracın gizli bölmesinde yapılan aramalarda, 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu.
Zanlılar gözaltına alındıktan sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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