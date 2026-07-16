Video Yaşam Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video
Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video

Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video

16 Temmuz 2026 10:28

İstanbul’un Tuzla ilçesinde suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı bir otobüse düzenlenen operasyonda, 120 silah ele geçirildi. Sevkiyatın hangi çeteye gerçekleştiği açıklanmazken, silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.

8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekipleri tarafından durduruldum. Otobüste yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış halde bulunan zula tespit edildi. Aracın gizli bölmesinde yapılan aramalarda, 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu.

Zanlılar gözaltına alındıktan sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video 00:47
Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video 16.07.2026 | 10:21
Adana’da hayrete düşüren hırsızlık! Yüzlerce kiloluk karpuz ve kavun çaldılar: ’Çabuk satılan ürünler, satmak için çaldık’ 05:55
Adana'da hayrete düşüren hırsızlık! Yüzlerce kiloluk karpuz ve kavun çaldılar: 'Çabuk satılan ürünler, satmak için çaldık' 16.07.2026 | 10:19
Elazığ’da pikap alev aldı, cayır cayır yandı | Video 01:30
Elazığ'da pikap alev aldı, cayır cayır yandı | Video 16.07.2026 | 10:00
Sürücü direksiyon başında uyudu, araç yoldan çıktı: Aile, faciadan son anda kurtuldu! O anlar kamerada 00:47
Sürücü direksiyon başında uyudu, araç yoldan çıktı: Aile, faciadan son anda kurtuldu! O anlar kamerada 16.07.2026 | 09:51
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: O anlar kask kamerasında 01:03
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: O anlar kask kamerasında 16.07.2026 | 09:40
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet felakete yol açtı | Video 01:05
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet felakete yol açtı | Video 16.07.2026 | 09:31
Bursa’da yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi | Video 00:42
Bursa'da yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi | Video 16.07.2026 | 09:23
Yolda önüne çıkan kediye tekme attı! | Video 01:09
Yolda önüne çıkan kediye tekme attı! | Video 16.07.2026 | 08:44
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 2’si ağır 46 yaralı | Video 05:26
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı | Video 16.07.2026 | 08:43
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video 00:23
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video 16.07.2026 | 08:36
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı | Video 04:14
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı | Video 16.07.2026 | 08:13
Erzincan’da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:06
Erzincan'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 16.07.2026 | 08:12
Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı! 00:19
Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı! 15.07.2026 | 22:31
Mardin’deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı 01:35
Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı 15.07.2026 | 17:26
Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: O anlar kamerada 00:25
Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: O anlar kamerada 15.07.2026 | 17:00
Bursa’da çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor | Video 00:08
Bursa'da çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor | Video 15.07.2026 | 15:55
Besi alanına girdi: Kızgın boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada 00:45
Besi alanına girdi: Kızgın boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada 15.07.2026 | 15:32
Mardin’de mazot yüklü tanker devrildi: Alev alan aracın sürücüsü yaralandı | Video 00:28
Mardin’de mazot yüklü tanker devrildi: Alev alan aracın sürücüsü yaralandı | Video 15.07.2026 | 13:54
Ağrı’da feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı! 2’si ağır 3 yaralı | Video 00:10
Ağrı'da feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı! 2'si ağır 3 yaralı | Video 15.07.2026 | 13:49
Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video 00:52
Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video 15.07.2026 | 13:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA