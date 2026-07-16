Tuzla’da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi | Video

16 Temmuz 2026 10:28

İstanbul’un Tuzla ilçesinde suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı bir otobüse düzenlenen operasyonda, 120 silah ele geçirildi. Sevkiyatın hangi çeteye gerçekleştiği açıklanmazken, silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.