325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı | Video

16 Temmuz 2026 08:23

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan Castorone, İstanbul Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişini tamamladı. Dev geminin geçişi dron ile havadan görüntülendi.