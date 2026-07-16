325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı | Video
16 Temmuz 2026 08:23
Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan Castorone, İstanbul Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişini tamamladı. Dev geminin geçişi dron ile havadan görüntülendi.
Daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz sahalarında görev alan Castorone'un, Boğaz geçişinin ardından Yunanistan'ın Pire limanına doğru gideceği öğrenildi. Dev geminin boğaz geçişinin ardından kapanan boğaz hattı yeniden trafiğe açıldı.
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